Как российские военные помогают жителям разрушенного Алеппо

В город доставили очередную партию гуманитарной помощи

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в один из разрушенных во время боевых действий районов Алеппо. В очереди за продуктовыми наборами - в основном, женщины и дети. Во время войны населённый пункт был захвачен террористами, многие мужчины погибли, защищая свою землю. Практически все дома разрушены, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время в Восточном Алеппо начнутся восстановительные работы. В район постепенно возвращаются вынужденные переселенцы, в том числе, беженцы из-за рубежа.