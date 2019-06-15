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Как российские военные помогают жителям разрушенного Алеппо

12:09
  • суббота
  • 15 июня 2019

В город доставили очередную партию гуманитарной помощи

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в один из разрушенных во время боевых действий районов Алеппо. В очереди за продуктовыми наборами - в основном, женщины и дети. Во время войны населённый пункт был захвачен террористами, многие мужчины погибли, защищая свою землю. Практически все дома разрушены, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время в Восточном Алеппо начнутся восстановительные работы. В район постепенно возвращаются вынужденные переселенцы, в том числе, беженцы из-за рубежа.

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