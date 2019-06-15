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В Германии признали законным воссоединение Крыма с Россией

12:44
  • суббота
  • 15 июня 2019

Важное заявление сделал влиятельный политик

Крым стал частью России на законных основаниях, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Называть воссоединение полуострова с Российской Федерацией агрессией совершенно неправильно, уверен политик.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - сказал Шрёдер и призвал западных политиков отменить санкции в отношении России. Он также посоветовал Украине прекратить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, пишет РИА Новости.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, экс-канцлер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие. У себя в Twitter Пушков написал, что ожидать подобных заявлений от членов либеральной евроэлиты не стоит, поскольку для них такое высказывание является недопустимым.

Герхард Шрёдер был на посту канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы, к его мнению прислушиваются на Западе. Сейчас отставной политик возглавляет правление швейцарской компании Nord Stream AG, которая управляет газопроводом "Северный поток".

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