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Путин привез Си Цзиньпину его любимое мороженое

12:44
  • суббота
  • 15 июня 2019

Президент поздравил лидера КНР с 66-летием

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. В подарок президент вручил китайскому руководителю ящик мороженого. Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, заехал к Си Цзиньпину в его резиденцию и поздравил политика с 66-летием, сообщает РИА Новости.

В 2016 году Путин уже дарил Си Цзиньпину российское лакомство, это было перед двусторонней встречей на саммите G20 в Ханчжоу. Российский лидер выбрал такой подарок, когда узнал, что китайцы очень любят российское мороженое, но им нечасто доводится его попробовать из-за трудностей с вывозом.

Си Цзиньпин был очень рад подарку и отметил, что каждый раз во время визитов в Москву покупает мороженое для своей семьи.

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