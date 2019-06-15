Как православные встречают Троицкую родительскую субботу

В церквях и на кладбищах поминают усопших

Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех усопших, а особенно тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения. Это, к примеру, пропавшие без вести, погибшие в огне или утонувшие во время техногенных или природных катастроф.

Живые просят прощения у погибших и каются перед ними и перед Богом. Обязательно вспоминают умерших родителей. Священники говорят, что молитва об усопших сильна общностью, так как она идёт от лица всей церкви, пишет "Российская газета".

Верующие приходят с утра в храмы и молятся на Божественной литургии не только за своих близких, но и за все умерших православных христианах. Также они пишут записки о поминовении своих родных. После этого едут на кладбища, где уже совершают частную молитву об усопшем.