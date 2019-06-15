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Отравившегося Алибасова везут в горы

15:40
  • суббота
  • 15 июня 2019

Курс восстановления пройдет в Казахстане

Бари Алибасова повезут в горы Казахстана на реабилитацию после сильнейшего отравления жидкостью для прочистки труб. Сын продюсера рассказал журналистам, что отцу немного лучше, но он по-прежнему спит. Завтра, 16 июня врачи проведут контрольную гастроскопию и, возможно, примут решение о переводе больного из реанимации в обычную палату.

После выписки из больницы родные Бари Алибасова хотят отправить его на восстановление в Казахстан. Такое предложение поступило, как выразился сын продюсера, по высокопоставленным каналам. "Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией ещё, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", - сказал Алибасов-младший в интервью РИА Новости.

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он перепутал отраву с питьевым йогуртом. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провёл в состоянии медикаментозного сна, в котором 6 июня встретил свой 72-й день рождения.

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Продюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
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