Путин о ситуации в мире: "Необходимо восстановить доверие"

Президент выступил на саммите в Душанбе

Углубление сотрудничества между странами Азии, выполнение обязательств по иранской ядерной сделке, развитие диалога по региональной архитектуре безопасности - об этих и многих других темах говорится в декларации подписанной по итогам саммита в Душанбе. Совещание по взаимодействию и мерам доверия прошло в столице Таджикистана.

Делегации из 27 стран сверили часы по самым актуальным вопросам международной повестки. Особое внимание обратили на консолидацию в борьбе с терроризмом и урегулирование конфликтов в Афганистане, Иране, Сирии и на Корейском полуострове.

Как подчеркнул российский лидер, наша страна выступает за активизацию совместных усилий в формировании общей и неделимой системы безопасности, основанной на уважении и доверии. Добиться этого, по мнению Владимира Путина, можно только путём дипломатического урегулирования кризисных ситуаций. А говоря о сотрудничестве в цифровой и торговой сфере, президент напомнил о недопустимости нечестной конкуренции.

"Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия", - сказал глава России.

Еще до начала заседания Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином. Он поздравил председателя КНР с днём рождения и преподнес в подарок российское мороженое, которое очень популярно в Поднебесной. Оба лидера подчеркнули, что отношения между государствами находятся на высоком уровне и назвали сотрудничество продуктивным.

И сегодня же Владимир Путин встретился с эмиром Катара. Это государство уже более 30-ти лет является важным и надёжным партнёром Москвы отметил президент. Шейх, в свою очередь сообщил, что Катар готов наращивать взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере.