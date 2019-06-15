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Правительство Молдавии приступило к работе после бегства олигархов

14:41
  • суббота
  • 15 июня 2019

Руководители Демпартии уехали из страны

Лидер Демократической партии Молдавии и часть его соратников покинули страну. Это событие стало ещё одним шагом к урегулированию политического кризиса и позволило новому правительству Майи Санду приступить к работе.

Собраться на первое рабочее заседание министрам не мешали ни полицейские, ни митингующие. Здание правительство разблокировано, а самый серьёзный за последние 30 лет политический кризис удалось преодолеть без кровопролития.

Тем временем депутаты от Демократической партии спешно покинули Молдавию. Очевидцы сняли в аэропорту Кишинева несколько частных самолетов, отправлявшихся в Лондон, Одессу и Стамбул. "У нас есть информация о самолётах, которые вывозили людей из страны. На данный момент известно, что на одном из них улетела семья мэра Оргеева Илана Шора, на втором - двое человек из окружения главы Демпартии", - сообщил журналистам министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе.

Но такой шаг не избавит уже бывших чиновников и законодателей от наказания. В первую очередь, уголовные дела будут заведены против Плахотнюка и его приближенного - Иолана Шора, которые незаконно вывели из страны более миллиарда долларов или 20% ВВП всей Молдавии.

Интересно, что на фоне последних событий американские эксперты дали  Плахотнюку и его команде, что поддерживать его в попытке госпереворота не станут. "С американцами у него всегда были очень плохие отношения, очень тяжелые, он никогда не мог с ними договариваться, они особо и не "играли" в него не желая пачкаться об откровенно криминального человека", - пояснил российский политолог Алексей Мартынов.

Падение власти Плахотнюка в Молдавии собирались отметить народным маршем. Но сегодня в правительстве предложили перенести торжества: и политики, и полицейские, и народ слишком устали от неразберихи.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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