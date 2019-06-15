На Поклонной горе вручили дипломы молодым офицерам

Их лично поздравил заместитель министра обороны

В Зале воинской славы на Поклонной горе выпускникам вручили дипломы Военного университета Министерства обороны. Курсантов поздравил заместитель министра, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Главный военный вуз существует уже более ста лет, здесь готовят не только военнослужащих. Студенты получают подготовку в сферах юриспруденции, филологии, психологии и даже музыки, сообщает "ТВ Центр".

Среди выпускников - множество известных государственных, политических и общественных деятелей - учёные, дипломаты, юристы и космонавты.