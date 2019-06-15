В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы

Гостей ждут мастер-классы и театральные представления

В московском музее-заповеднике Коломенское 15 июня отмечают Якутский праздник «Ысыах». По преданию, это - день встречи лета и пробуждение природы.

Все желающие могут узнать о культуре народов республики Саха, посмотреть театральные представления. На мастер-классах научат росписи по дереву, гончарному делу и многому другому, сообщает "ТВ Центр".

Программа интересная и для взрослых, и для детей: выставки-ярмарки, конкурсы, соревнования и игры. А вечером - гала-концерт с участием фольклорных коллективов.