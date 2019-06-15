ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы

14:14
  • суббота
  • 15 июня 2019

Гостей ждут мастер-классы и театральные представления

В московском музее-заповеднике Коломенское 15 июня отмечают Якутский праздник «Ысыах». По преданию, это - день встречи лета и пробуждение природы.

Все желающие могут узнать о культуре народов республики Саха, посмотреть театральные представления. На мастер-классах научат росписи по дереву, гончарному делу и многому другому, сообщает "ТВ Центр".

Программа интересная и для взрослых, и для детей: выставки-ярмарки, конкурсы, соревнования и игры. А вечером - гала-концерт с участием фольклорных коллективов.

Главное сегодня
В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы
В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы
В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы
В Коломенском отмечают якутский праздник пробуждения природы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.