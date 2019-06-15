В Турции разбился автобус с россиянами

Все пострадавшие доставлены в больницу

На самом популярном турецком курорте российские туристы пострадали в ДТП. Микроавтобус с отдыхающими столкнулся с легковым автомобилем в Анталье. Всего в аварии пострадали 11 человек, из них двое – граждане России.

Они получили незначительные ссадины и ушибы, после осмотра в больнице пострадавших отпустили выписали и отправили в отел по месту отдыха, сообщает РБК.

Турецкая газета Millyet пишет, что семеро получивших травмы - туристы из России и Узбекистана. По данным других местных СМИ, среди пострадавших было четверо детей.