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В Турции разбился автобус с россиянами

15:53
  • суббота
  • 15 июня 2019

Все пострадавшие доставлены в больницу

 

На самом популярном турецком курорте российские туристы пострадали в ДТП. Микроавтобус с отдыхающими столкнулся с легковым автомобилем в Анталье. Всего в аварии пострадали 11 человек, из них двое – граждане России.

Они получили незначительные ссадины и ушибы, после осмотра в больнице пострадавших отпустили выписали и отправили в отел по месту отдыха, сообщает РБК.

Турецкая газета Millyet пишет, что семеро получивших травмы - туристы из России и Узбекистана. По данным других местных СМИ, среди пострадавших было четверо детей.

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