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Новая икона стиля: Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди

16:36
  • суббота
  • 15 июня 2019

Заявление сделано во время обсуждения дизайна президентского самолета

Президент США Дональд Трамп замахнулся почти на святое: он заявил, что его супруга Меланья – икона стиля, какой в свое время была Жаклин Кеннеди. Примечательно, что возвеличить свою супругу глава Белого дома решил во время обсуждения нового дизайна президентского самолёта, пишет Associated Press.

Трамп заявил, что голубая полоса в ливрее самолёта не подходит, и он планирует заменить её более тёмной. «Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и её зовут Меланья», - сказал президент.

По всей видимости, американский лидер забыл, в чём была одета его супруга в день инаугурации 45-го президента США 20 января 2017 года. На церемонию официального вступления в должность Дональда Трампа его жена Меланья пришла в светло-голубом пальто, как две капли похожем на наряд Жаклин Кеннеди на инаугурации её мужа в 1961 году. Теперь этот цвет Трампу, похоже, разонравился. 

Супруга Джона Кеннеди остаётся в США одной из самых любимых первых леди. Она постоянно была в центре внимания журналистов и обывателей: давала интервью и позировала для фотографов. Жаклин Кеннеди прекрасно организовывала приёмы в Белом доме и сама приняла активное участие в восстановлении его интерьеров.

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Дональд Трамп и Мелания Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп
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