"Время не лечит, только хуже становится": сестра довела до слез обращением к Жанне Фриске

Близкие певицы так и не смирились с ее уходом

Певица Жанна Фриске скончалась четыре года назад, 15 июня 2015 года. Близкие певицы так и не смирились с утратой. С самого утра в годовщину смерти артистки ее сестра Наталья выкладывает в Instagram архивные фото и видео.

"С утра реву. Время не лечит, только хуже становится", — подписала один из снимков Фриске-младшая.

На всех кадрах Жанна молодая, красивая и светится от счастья. От фотографий и видеозаписей веет теплом и любовью.

Поклонники Фриске не смогла сдержать эмоций от увиденного. Наталья довела народ до слез. "Сердце сжимается, глаза на мокром месте. Какая же Жанна была красивая", "Жанночка - ангел. У нас у чужих сердце по сей день болит. А какого родным. Будем надеяться, что её душа спокойна. Красавица наша", "Наташа, плачу вместе с вами", "Слёзы до сих пор на глазах от её голоса", - написали фанаты певицы в комментариях под одним из постов Натальи.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет. У певицы остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.