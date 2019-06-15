Перед фанатами "Игры престолов" извинились за смазанный финал

К зрителям сериала обратился один из его главных героев

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за неудачный финал эпопеи. Многие фанаты поверили в подлинность видео, выложенного на You Tube. На самом деле, поклонники сериала смонтировали ролик, переделав траурную речь, которую Джон Сноу произносил в последнем сезоне.

Герой просит прощения за то, что люди "потратили свое время на это" и добавляет, что финал сериала "Пропавшие" (в российской версии - "Остаться в живых"), который также был раскритикован зрителями, ничему не научил создателей "Игры престолов".

Ещё Сноу добавляет, что киноляп со стаканчиком кофе из известной сети кафе был наименьшей ошибкой сезона. «К черту восьмой сезон», - говорит герой в конце шутливого видео.

«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в истории кинематографа. 19 мая 2019 года вышел последний эпизод сериала, который раскритиковали его фанаты.