Отец Началовой в ужасе от Фролова: Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой

Хоккеист через суд пытается доказать свои права на часть квартиры певицы

Отец Юлии Началовой Виктор пожаловался, что бывший возлюбленный певицы Александр Фролов не планирует отступать и будет в суде отстаивать свое право на часть квартиры. По словам Виктора Началова, хоккеист ведет себя очень некрасиво.

"Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно", - заявил продюсер.

Началов рассказал, что бывший муж Юлии и отец Веры Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но все переговоры тщетны. "В наследство осенью вступаем - Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся эти суды", - цитирует Виктора kp.ru.

Напомним, после развода с Алдониным Началовой досталась элитная квартира в Москве. Несколько лет назад Фролов одолжил артистке 20 миллионов рублей. В качестве залога Юля переписала на возлюбленного часть квартиры. После разрыва с певицей хоккеист потребовал возвращения долга.

В суд подала сама Началова. А через несколько недель Юлия скончалась. У певицы осталась дочь Вера.