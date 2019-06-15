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Отец Началовой в ужасе от Фролова: Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой

16:53
  • суббота
  • 15 июня 2019

Хоккеист через суд пытается доказать свои права на часть квартиры певицы

Отец Юлии Началовой Виктор пожаловался, что бывший возлюбленный певицы Александр Фролов не планирует отступать и будет в суде отстаивать свое право на часть квартиры. По словам Виктора Началова, хоккеист ведет себя очень некрасиво. 
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"Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно", - заявил продюсер.

Началов рассказал, что бывший муж Юлии и отец Веры Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но все переговоры тщетны. "В наследство осенью вступаем - Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся эти суды", - цитирует Виктора kp.ru.

Напомним, после развода с Алдониным Началовой досталась элитная квартира в Москве. Несколько лет назад Фролов одолжил артистке 20 миллионов рублей. В качестве залога Юля переписала на возлюбленного часть квартиры. После разрыва с певицей хоккеист потребовал возвращения долга.

В суд подала сама Началова. А через несколько недель Юлия скончалась. У певицы осталась дочь Вера.

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