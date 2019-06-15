Зеленский уговорил французов вложиться в Донбасс

До жителей ДНР и ЛНР эти инвестиции не дойдут

Владимир Зеленский с гордостью сообщил, что французская компания инвестирует 25 миллионов долларов в оборудование металлургического комбината в Мариуполе. Президент Украины второй раз с момента вступления в должность приехал на Донбасс и снова надавал массу обещаний.

Для начала Зеленский принял участие в церемонии подписания контракта с французами, затем пообещал масштабные инвестиции в инфраструктуру Донбасса, сообщает РИА Новости. Очевидно, речь идёт о финансовых вливаниях в подконтрольные Украине регионы на юго-востоке страны. Что же до граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, то до них, похоже, украинской власти дела по-прежнему нет.

Во время своей первой поездки на Донбасс Зеленский обещал, что украинские войска прекратят обстрелы мирных граждан. С тех пор ВСУ не только не перестали стрелять по своим согражданам, но даже продвинулись вглубь так называемой серой зоны и заняли позиции в нескольких сотнях метра от окраин Донецка.