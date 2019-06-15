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Медведев летит в Минск на переговоры по интеграции

18:03
  • суббота
  • 15 июня 2019

Россия и Белоруссия сближают позиции

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 июня отправится с визитом в Минск для обсуждения программы углубления интеграции России и Белоруссии. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, эта программа   согласована на 90%.

В конце 2018 года Москва и Минск создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, напоминает "Интерфакс". Орешкин, возглавляющий группу с российской стороны, возлагает надежды на то, что визит премьера в Белоруссию станет серьёзным шагом вперёд в деде сближения двух стран в рамках Союзного договора.

Что касается перспективы введения единой валюты, то этот вопрос, по словам министра, не будет ключевым элементом предстоящего визита Дмитрия Медведева в Белоруссию. Более значимые проблемы – энергетика, взаимодействие ведомств и таможня и сельское хозяйство. Москва и Минск стремятся выработать единые правила хозяйствования, более тесно взаимодействовать для того чтобы ни компании в разных странах, не люди не чувствовали каких-либо ограничений, пояснил Орешкин.

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