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Мать Жанны Фриске рассказала о трусливом поступке Дмитрия Шепелева

18:17
  • суббота
  • 15 июня 2019

На телеведущего набросились с новыми обвинениями

Дмитрий Шепелев забрал своего сына Платона из семью Жанны Фриске за сутки до смерти своей гражданской супруги и увёз его в Болгарию подальше от родственников. Об этом в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» заявила мать Жанны Ольга Фриске.

"Он сбежал, как трус. Сейчас нам назначено судом по полтора часа в месяц видеться с ребенком. Он назначает нам свидание с внуком в Белоруссии, хотя мы прекрасно знаем, что ребенок находится в Москве. Шепелев унижает имя Жанны своими поступками», - сказала обиженная мать актрисы и певицы. При этом она напомнила, что последний раз родные Жанны видели Платона в декабре 2017 года.

Ольга с нетерпением ждёт, когда Платон повзрослеет и узнает всю правду. Тогда, по её мнению, он станет общаться с бабушкой и дедушкой.

И ещё одно обвинение прозвучала из уст матери Жанны Фриске в адрес Дмитрия Шепелева. Она уверена, что именно из-за него было потеряно драгоценное время, необходимое для начала лечения певицы. Её гражданский супруг был в Москве, прошло 20 дней и только после этого Жанну положили в госпиталь.

Жанна Фриске умерла четыре года назад, 15 июня 2015 года после долгой борьбы со злокачественной  опухолью мозга. Певица лечилась в России, США, Китае, Латвии, Германии, но в итоге болезнь победила. После смерти Фриске вспыхнули  многочисленные публичные скандалы, связанные с правами на наследство, поиском пропавших денег, собранных на лечение певицы, а также  выяснение отношений между её гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и родственниками со стороны Жанны.

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