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Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

19:18
  • суббота
  • 15 июня 2019

Снимок опубликовали в соцсети без согласия дворца

В Сети 15 июня появилось фото маленького мальчика, авторы снимка заявили, что это сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Поклонники герцога и герцогини Сассекских были взволнованы увиденным.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

На снимке малыш, завернутый в салатовый плед, лежал на кровати, поджав ножки, и смотрел в объектив камеры. Британцы охотно поверили, что это наследник принца Гарри, ведь фото опубликовал Twitter-аккаунт SussexRoyal19, считающийся официальной учетной записью герцога и герцогини Сассекских.

Народ оставлял под фото комментарии, умиляясь красотой малыша Арчи. Однако вскоре снимок был удален. Это вызвало переполох среди поклонников принца Гарри и его семьи. Издание  Express.co.uk  обратилось в пресс-службу Кенсингтонского дворца с просьбой прояснить ситуацию. Представитель королевской семьи ответил, что на фотографии был не Арчи, а Twitter, разместивший снимок, поддельный.

Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая. Малыша назвали Арчи. Родители показали мальчика миру через несколько дней после его рождения. С тех пор Арчи никто не видел.

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