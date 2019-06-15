Рассказавшему о скандале на ледовом шоу Ягудину заткнули рот

Ему не дали рассказать о конфликте между звездами фигурного катания

Алексей Ягудин в эфире "Русского радио" обмолвился о конфликте с Ильей Авербухом. Что конкретно стало причиной размолвки неизвестно, но в результате неё звезды в ледовом спектакле "Кармен" теперь выступают отдельно – в Петербурге и Сочи.

Четырёхкратный чемпион мира пришёл в гости к Юлии Барановской на её вечернее шоу и рассказал о том, что в тот же день он с женой Татьяной Тотьмяниной отправляется в Петербург для участия в спектакле «Кармен». Затем Ягудин обронил несколько фраз, позволяющих сделать вывод о том, что между участниками этого ледового шоу возникли конфликты из-за которых некоторые звёзды решили выступать по-отдельности.

«Таня не переносит Костомарова», - это была последняя фраза, сказанная Ягудиным в эфире. Наверное, он имел в виду свою супругу Татьяну Тотьмянину. После этого слова фигуриста заглушили музыкой и слушателям не удалось узнать подробности.

Издание Тeleprogramma.pro предполагает, что в этой скандальной ситуации замешан и Илья Авербух. Изначально он являлся одним из участников постановки «Кармен» и даже отыграл её в Санкт-Петербурге, но затем заявил, что шоу переезжает в Сочи. На новых афишах имени Алексея Ягудина нет.