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Рассказавшему о скандале на ледовом шоу Ягудину заткнули рот

18:48
  • суббота
  • 15 июня 2019

Ему не дали рассказать о конфликте между звездами фигурного катания

Алексей Ягудин в эфире "Русского радио" обмолвился о конфликте с Ильей Авербухом. Что конкретно стало причиной размолвки неизвестно, но в результате неё звезды в ледовом спектакле "Кармен" теперь выступают отдельно – в Петербурге и Сочи.  

Четырёхкратный чемпион мира пришёл в гости к Юлии Барановской на её вечернее шоу и рассказал о том, что в тот же день он с женой Татьяной Тотьмяниной отправляется в Петербург для участия в спектакле «Кармен». Затем Ягудин обронил несколько фраз, позволяющих сделать вывод о том, что между участниками этого ледового шоу возникли конфликты из-за которых некоторые звёзды решили выступать по-отдельности.

«Таня не переносит Костомарова», - это была последняя фраза, сказанная Ягудиным в эфире. Наверное, он имел в виду свою супругу Татьяну Тотьмянину. После этого слова фигуриста заглушили музыкой и слушателям не удалось узнать подробности.

Издание Тeleprogramma.pro предполагает, что в этой скандальной ситуации замешан и Илья Авербух. Изначально он являлся одним из участников постановки «Кармен» и даже отыграл её в Санкт-Петербурге, но затем заявил, что шоу переезжает в Сочи. На новых афишах имени Алексея Ягудина нет.

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Алексей Ягудин
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