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«Эротично!» Пугачева сразила наповал алыми губами

19:45
  • суббота
  • 15 июня 2019

Певица опубликовала свежее фото в Instagram

Алла Пугачёва порадовала своих поклонников новой фотографией в Instagram. Певица сделала селфи в стильных очках и с ярким макияжем. Красные губы, красная оправа очков, красная кофточка…

Некоторые пользователи разглядели в глазах Пугачёвой глубокую печаль. Кто-то уверен в том, что Алла Борисовна просто устала, но нашлись и те, кто назвал образ певицы весьма сексуальным.

"О какая красивая! Вам идёт Алла Борисовна ! Эротично!" – написала koroleva__star. А valentinabeshun признаётся Пугачёвой в любви: "Вы восхитительная певица! Я Вас очень люблю!"

"А мне просто приятно видеть ВАС, и почаще. И особенно Ваших деток. Люблю от души их. Любуясь Вашими публикациями. Жду вас", - радуется за  маму Лизу и Гарри nin633.

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