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Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров

19:59
  • суббота
  • 15 июня 2019

Учредитель благотворительного фонда "Вера" сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом учредитель благотворительного фонда "Вера" написала в своем фейсбуке. По словам Федермессер, она приобрела невероятный жизненный опыт за то время, что прошло с принятия решения об участии в выборах. 

"Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее. Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени", - заявила она.

Федермессер по-прежнему считает, что серьезные системные проблемы можно быстрее решить с помощью мандата депутата, но "к такому объёму лжи и грязи в свой адрес" она не готова. Учредитель фонда "Вера" намерена отдавать себя "не борьбе, а помощи".

Решение Нюты Федермессер вызвало неоднозначную реакцию. По мнению наблюдателей, к этому ее подтолкнула организованная оппозицией травля. "Наш противник же против нас, значит, на стороне зла, значит, с ним так можно и нужно!" - объяснила логику оппонентов Федермессер известный правозащитник Наталья Холмогорова.

"Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день - и какие стальные нервы вырастила. Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека", - вторит Холмогоровой политолог Анна Федерова.

Прокомментировал решение Федермессер и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, радоваться тому, что затравленный человек уступил, значит оправдывать травлю.

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Нюта Федермессер
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