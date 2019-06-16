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В Дамаске возобновил работу Музей науки

10:31
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Он не работал восемь лет из-за войны

В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки, который в течение восьми лет не работал из-за войны. Когда боевики вплотную подошли к столице Сирии, часть экспонатов эвакуировали, другие укрыли в тайниках.

Сейчас старинные медицинские инструменты и бесценные книги возвращены на свои места. Музей находится в уникальном историческом здании XI века. В этом особняке когда-то располагался первый на востоке университет, сообщает "ТВ Центр".

Посетителей пока не много, в основном это сирийские школьники. Но уже приезжают и иностранные туристы, в том числе, из России.

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Музей сирийской медицины и науки в Дамаске
Музей сирийской медицины и науки в Дамаске
Музей сирийской медицины и науки в Дамаске
Музей сирийской медицины и науки в Дамаске
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