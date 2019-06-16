Последствия страшного ДТП под Воронежом попали на видео

В аварии погибли восемь человек

В Воронежской области выясняются обстоятельства страшного ДТП, жертвами которого стали восемь человек. Накануне, 15 июня на 59-м километре трассы Воронеж-Луганск лоб в лоб столкнулись автомобиль Ford Focus и микроавтобус.

По предварительным данным, водитель легковушки, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В результате мощного удара обе машины оказались сильно искорёжены, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы освободить людей, спасателям пришлось разрезать металл. Выжить в аварии удалось только десятилетней девочке, она доставлена в больницу. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.