Президент обрушился с критикой на журналистов

Американские СМИ утверждают, что Вашингтон усилил кибератаки, направленные против России. Как утверждает влиятельная газета The New York Times, главной целью американских спецслужб являются объекты энергосистемы. Вашингтон пытается внедрить вредоностное программное обеспечение, которое сможет отключить некоторые блоки питания в случае серьёзного конфликта с Москвой.

Также сообщается, что с 2012 года США собирали данные об электростанциях, а сейчас приступили к более активным действиям. Президент Дональд Трамп поспешил опровергнуть эту информацию. Он написал гневный пост в соцсети, назвав издание "коррумпированным СМИ" и даже обвинил его в госизмене, сообщает "ТВ Центр".