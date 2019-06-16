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Трампа задела фейковая новость о кибератаках против России

10:37
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Президент обрушился с критикой на журналистов

Американские СМИ утверждают, что Вашингтон усилил кибератаки, направленные против России. Как утверждает влиятельная газета The New York Times, главной целью американских спецслужб являются объекты энергосистемы. Вашингтон пытается внедрить вредоностное программное обеспечение, которое сможет отключить некоторые блоки питания в случае серьёзного конфликта с Москвой.

Также сообщается, что с 2012 года США собирали данные об электростанциях, а сейчас приступили к более активным действиям. Президент Дональд Трамп поспешил опровергнуть эту информацию. Он написал гневный пост в соцсети, назвав издание "коррумпированным СМИ" и даже обвинил его в госизмене, сообщает "ТВ Центр".

Падшая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию. Верите ли вы в это? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она вредна для нашей страны.

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