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Опубликовано трогательное фото Платона в день смерти Жанны Фриске

10:11
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Малыш смотрел на закат и еще ничего не понимал

Жанна Фриске скончалась после долгой болезни 15 июня 2015 года. За сутки до ее смерти Дмитрий Шепелев увез сына певицы Платона в Болгарию.
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Телеведущий осознавал, что Фриске остались считанные дни, и не хотел еще сильнее травмировать мальчика. Чем занимались отец и малыш на море, до недавнего времени не рассказывалось. В годовщину смерти артистки на фан-странице Платона в Instagram появились два снимка, которые многое объясняют.

На фотографии мальчик стоит на берегу моря и смотрит на закат. Платон и Дмитрий в тот день не развлекались. Они просто гуляли по берегу. Снимки берут за душу, а подпись, оставленная под ними никого не оставила равнодушным.

"15 июня 2015 года. В тот вечер, когда не стало Жанны", - подписано фото. 

Напомним, Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни. Сердце певицы остановилось 15 июня 2015 года. У артистки остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева.

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