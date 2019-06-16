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Российские и японские моряки показали высший класс на морских учениях

10:54
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Маневры прошли в заливе Петра Великого

Совместные российско-японские учения "Сарекс-2019" завершились в заливе Петра Великого. При сложнейших погодных условиях экипажи успешно отработали действия по поиску и спасению людей на воде. По легенде, бойцам предстояло освободить заложников с захваченного террористами судна. Главная задача морских пехотинцев – провести штурм и обезвредить противника.

Для освобождения заложников понадобилось чуть более десяти минут. К этому времени часть экипажа, захваченного условным противником, сумела спастись и дрейфовала на плоту. Вскоре моряки были обнаружены и доставлены на корабль.   

Высокая волна и дождь значительно усложнили выполнение заданий по поиску и спасению на море. Однако ни погода, ни языковой барьер не помешали морякам. "Сигналы взаимодействия одинаковые. И мы понимали друг друга - кто что хочет и какие дальнейшие действия будут", - рассказал командир взвода военной полиции 155-ой отдельной бригады морской пехоты Владимир Пирогов.

С капитанского мостика большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" постоянно поддерживалась связь с японской стороной. Одним из этапов учений было спасение человека с воздуха. Для этого военные задействовали вертолет, с помощью лебедки он поднял пострадавшего из воды и доставил на борт корабля.

Действия экипажей командование оценило на отлично. И в случае реальной необходимости российские и японские корабли смогут слаженно выполнять поставленные задачи. После завершения манёвров "Адмирал Пантелеев" в соответствии с военно-морским церемониалом, проводил эсминец "Судзунами" до кромки российских территориальных вод. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
Российско-японские учения "Сарекс-2019"
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