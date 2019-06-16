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В России проходит акция "Красная гвоздика"

11:24
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Её задача - сохранить память о героях

В России проходит акция «Красная гвоздика» под девизом «Я помню. Я помогаю». Мероприятие организовано благотворительным фондом «Память поколений» и его главная цель – сохранить воспоминания о героях.

В 85 регионах страны волонтёры выходят на улицы, в парки и скверы и раздают значки с изображением красной гвоздики. Все вырученные средства направляют на оказание медицинской помощи ветеранам и участникам боевых действий, сообщает "ТВ Центр".

В 2018 году удалось собрать более 20-ти миллионов рублей. Акция продлиться до 22 июня, принять участие в ней может любой желающий.

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Акция "Красная гвоздика"
Акция "Красная гвоздика"
Акция "Красная гвоздика"
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