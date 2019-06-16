Её задача - сохранить память о героях

В России проходит акция «Красная гвоздика» под девизом «Я помню. Я помогаю». Мероприятие организовано благотворительным фондом «Память поколений» и его главная цель – сохранить воспоминания о героях.

В 85 регионах страны волонтёры выходят на улицы, в парки и скверы и раздают значки с изображением красной гвоздики. Все вырученные средства направляют на оказание медицинской помощи ветеранам и участникам боевых действий, сообщает "ТВ Центр".

В 2018 году удалось собрать более 20-ти миллионов рублей. Акция продлиться до 22 июня, принять участие в ней может любой желающий.