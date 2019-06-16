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Владимиру Сунгоркину - 65 лет

11:29
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Главный редактор "Комсомолки" принимает поздравления

Сегодня свой юбилей отмечает Владимир Сунгоркин. Главному редактору "Комсомольской правды" исполнилось 65 лет.

Большая часть профессиональной деятельности журналиста - свыше 40-ка лет - связанна именно с этой газетой. Свой карьерный путь он начал в 1976 году. Работал собственным корреспондентом издания, освещал одну из главных тем того исторического периода - строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Сунгоркин награждён орденами "За заслуги перед отечеством", "Знак почёта" и медалью "За трудовое отличие". Неоднократно был признан "Медиаменеджером года". Благодаря его работе, газета сохранила свои высокие стандарты журналистики, и продолжает радовать читателей качественными материалами. 

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Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин
Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин
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