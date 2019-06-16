В Москве проходят масштабные выступления военных оркестров

Возрождается древняя традиция

Возрождение давней традиции - концерты военных оркестров. В московских парках и скверах выступают лучшие музыкальные коллективы: суворовцы московского военно-музыкального училища, коллектив почетного караула, центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота России и многие другие.

Музыканты исполняют не только военные марши, но и эстрадную музыку. Акция проводится дирекцией фестиваля «Спасская башня» при поддержке министерства обороны и департамента культуры города, сообщает "ТВ Центр".