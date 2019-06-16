В сгоревшем Нотр-Даме провели богослужение в строительных касках

Эта первая служба после апрельского пожара

Знаменитый Нотр-Дам вновь открыл свои двери. Правда, пока лишь в виде исключения и для небольшой группы людей. В соборе прошло первое после страшного пожара богослужение. Условия можно назвать экстремальными, ведь находиться внутри до сих пор небезопасно. Так что и священникам, и прихожанам пришлось надеть каски.

Обгоревшие части шпиля видны сквозь дыры в обрушившейся крыше, вокруг - застывшие капли свинца. Но даже в таких условиях, когда в любой момент могут обрушиться обломки конструкции, священники проводят первую после пожара мессу как символ того, что Нотр-Дам все же восстанет из пепла и сможет вернуться к жизни.

Внутри собрались строители, журналисты и официальные лица. В целях общей безопасности, находиться под сводами пока можно только в касках. Правила строгие, выполнять их приходится даже архиепископу.

"Это послание надежды и благодарность всем, кто не остался равнодушным к тому, что случилось с собором. Это символ нашей Франции и её христианских корней. Сегодня мы испытываем поистине сильные эмоции, празднуя освещение этого собора", - сказал архиепископ Парижа Мишель Опети.

Для всех желающих власти вели онлайн-трансляцию этой мессы. Будут ли и дальше проводить такие службы, пока говорить рано.Однако мэрия четвертого округа Парижа уже пообещала открыть для верующих площадь перед собором. Там должны установить копию статуи Богоматери. За судьбой собора следят не только во Франции, но и во всем мире. Сотни неравнодушных ежедневно приходят к одному из символов Парижа.

Апрельский пожар в соборе уничтожил крышу и готический шпиль, но колокольни и стены удалось спасти. Не пострадали и предметы искусства, хранившиеся внутри. Несколько богатейших семей Франции собирались передать на восстановление храма почти миллиард долларов. Обещания давали в спешке, меценаты будто бы соревновались друг с другом, предлагая помощь.

Однако прошло уже почти два месяца, а крупные французские инвесторы не перечислили ни цента, всего собрано 9% от заявленной суммы. В благотворительные фонды пока обращаются только неравнодушные граждане. Сейчас на территории собора ведут восстановительные работы. Предстоит еще убрать остатки сгоревших лесов и очистить от загрязнения свинцом. По самым оптимистичным прогнозам, восстановление Нотр-Дама займет около пяти лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".