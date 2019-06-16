Как ребёнок: Зеленский искупался в фонтане на глазах у толпы

Президент решил показать свою близость к народу

Владимир Зеленский намерен перезагрузить антикоррупционные ведомства в случае, если они не смогут доказать свою эффективность, заявили в администрации президента Украины. А сам глава государства искупался в фонтане после визита на Донбасс, где пообещал поддержку предпринимателям и анонсировал поступление иностранных инвестиций. Правда, пока всё это остается лишь на словах, в реальности же беспредел региональных властей толкает людей на крайние меры.

На днях 64-летний предприниматель из Бердичева предпринял попытку самосожжения прямо во время сессии горсовета. Пойти на крайнюю меру Владимира Синявского, по его словам, вынудило рейдерство со стороны местных властей, которые решили отобрать у него здание кофейни. С ожогами 20% тела мужчина сейчас в больнице.

Центральная власть на Украине сменилась. На днях президент Зеленский анонсировал замену всех губернаторов и поиск новых кандидатур через интернет. Но до городских и районных руководителей дело, похоже, дойдёт нескоро и защитить простого человека там некому.

По приезду Владимира Зеленского в Мариуполь его встречала огромная толпа. Одни - в надежде решить свои проблемы, другие - сделать селфи. Второе президенту явно нравится больше. Похоже, спустя месяц работы он начал понимать, какой груз на него свалился, но что с ним делать - пока не знает.

А, между тем, украинцы после громкого избрания Зеленского своим президентом, начинают всерьёз задумываться о курсе, который он начал проводить. "Мы ждем эффекта какого-то от всего, что произошло. Когда посадят Порошенко в первую очередь? Тогда уже будет все известно. Если его посадят, тогда ему будет большой респект", - говорят люди на улицах.

Для поддержания экономики Киев, судя по всему, по-прежнему надеется на кредиты МВФ, с его эмиссарами Зеленский уже встречался. Из иностранных же источников, как выясняется, он собирается финансировать и Донбасс. Президент объявил об этом на встрече с бизнесменами в Мариуполе. При этом главный вопрос - сможет ли Зеленский закончить войну – пока остаётся пока без ответа. "Сегодня мы слышим от господина Зеленского: особый статус я не поддерживаю, закон об амнистии не подпишу, переговоры с Россией проводить не будем, только Нормандская четверка. При этом социология говорит: 75% считают, что Зеленский должен вступить в прямые переговоры с президентом и руководством России. 55% полагают, что он должен вступить в прямые переговоры с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР", - говорит оппонент Зеленского Виктор Медведчук.

Все эти вопросы Зеленскому в Мариуполе звучали постоянно. И такое впечатление, что не столько из-за жары, сколько из-за накалившейся обстановки, завершая визит, президент в сопровождении охраны бросился в фонтан. "Решил освежиться", - прокомментировали официальные СМИ. "Попросту сбежал", - отреагировали горожане.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".