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Сбылось давнее пророчество Цекало о российском Крыме

12:54
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Лолита прокомментировала шутку бывшего мужа

Певице Лолите Милявской напомнили о событиях двадцатилетней давности. Александр Цекало, который тогда был её мужем, сделал поистине пророческое заявление: стоя на сцене вместе с Лолитой в новогодней программе 1999 года он в шутку сказал, что "Украина отдаст Крым и будет приставать, чтобы ещё и Карпаты забрали". По виду Лолиты было очевидно, что полностью поддерживает политические прогнозы своего супруга.

О событиях давно минувших дней вспомнила украинская блогерша Татьяна Микитенко. Она выразила убеждение, что Украину "планировали распилить рано или поздно". Лолита с юмором прокомментировала заявление Микитенко.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!", - заявила Милявская в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, что в 2018 году Лолита заявила, что для неё Крым – это по-прежнему Украина. Певицу сразу же раскритиковали в соцсетях. Позже она попыталась оправдаться и, как это обычно бывает в подобных случаях, заявила, что её слова о полуострове были вырваны из контекста.

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