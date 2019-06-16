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Сколько зарабатывал Бари Алибасов

13:15
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Перед отравлением он назвал астрономические суммы своих гонораров

Пока Бари Алибасов лежит под капельницами в реанимации журналисты решили напомнить общественности о заработках продюсера. Никакой секретной информации СМИ не выдали: оказывается, сам Алибасов незадолго до отравления рассказал о своих баснословных гонорарах.

Миллион долларов в месяц – таков был доход продюсера в момент пика популярности созданной им группы "На-На". При этом участники коллектива, по словам Алибасова, получали намного больше.

«За месяц - полтора миллиона долларов. Да, за месяц, конечно, я заработал. Один. А там же еще их доля, гораздо весомей, чем моя», - цитирует Алибасова издание StarHit.

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней Алибасов провёл в состоянии медикаментозного сна, в котором 6 июня встретил свой 72-й день рождения. Сейчас продюсер идёт на поправку, его родные планируют отправить его на восстановительное лечение в горы Казахстана.

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