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Что принято делать в День Святой Троицы

15:56
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

16 июня отмечается один из главных церковных праздников

Православные в России отмечают один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. По древнему преданию, на 50-й день после Воскресения Христова на апостолов сошёл Святой Дух, он имел вид огненных языков. После этого апостолы стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей, что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около трех тысяч человек приняли Святое Крещение.

Праздник Троицы еще называют Пятидесятницей или днём рождения Церкви Христовой. В этот день принято срывать веточки берёзы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу берёзовый букет, добавляя к нему любые цветы.

По русской традиции, на полу храма или дома верующего стелют   свежескошенную траву, иконы украшают берёзовыми ветвями, а священники облачаются в зелёные одежды. На следующий день, в понедельник отмечается День Святого Духа.

Традиции празднования Дня Святой Троицы везде разные. К примеру, в Италии в память о чуде схождения огненных языков принято разбрасывать лепестки роз с потолка церквей. Во Франции во время богослужения дуют в трубы, а на северо-западе Англии проводятся церковные шествия с участием хоров. Согласно финской поговорке, если не найти себе пару до Троицы, весь следующий год останешься одиноким.

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