Индия нанесла удар по экономике США

Страна ввела пошлины на американские товары

Американские производители пожинают плоды собственных торговый войн. Индия, наконец, решилась на ответное повышение ввозных пошлин и с 16 июня подняла тарифы на американскую сельхозпродукцию.

Напомним, что в марте 2018 года Вашингтон обложил дополнительным налогом мировых поставщиков алюминия и стали, а Индия является вторым по величине производителем. Благодаря принятым мерам, в Нью-Дели рассчитывают получить 217 миллионов долларов и таким образом покрыть свои потери от действий США, сообщает "ТВ Центр".