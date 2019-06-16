ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Индия нанесла удар по экономике США

11:44
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Страна ввела пошлины на американские товары

Американские производители пожинают плоды собственных торговый войн. Индия, наконец, решилась на ответное повышение ввозных пошлин и с 16 июня подняла тарифы на американскую сельхозпродукцию.

Напомним, что в марте 2018 года Вашингтон обложил дополнительным налогом мировых поставщиков алюминия и стали, а Индия является вторым по величине производителем. Благодаря принятым мерам, в Нью-Дели рассчитывают получить 217 миллионов долларов и таким образом покрыть свои потери от действий США, сообщает "ТВ Центр".

Главное сегодня
Грузовое судно в порту
Грузовое судно в порту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.