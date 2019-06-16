Что нашли археологи под Московским Кремлём

Артефакты теперь доступны для всех желающих

Гостям Московского Кремля стала доступна новая достопримечательность - археологический раскоп в Большом сквере. И если туристы смогут просто удовлетворить своё любопытство, то для специалистов работа здесь - редкий шанс узнать что-то новое об истории города и страны.

Где ещё имеет смысл копать, как не в сердце столицы, где жизнь кипит почти тысячу лет? Археологи уже нашли множество артефактов и часть из них весьма неожиданные. О сюрпризах, которые таит в себе Кремль, рассказывает Полина Кастирицкая (смотрите видео).