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Почему люди делают татуировки

15:00
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Это болезнь или увлечение?

Уходящая неделя была в столице довольно жаркой, температура поднималась до плюс 30-ти градусов.   Горожане начали стремительно оголятся и сразу стало очевидно: разрисовывать собственное тело москвичи, да и не только они, любят. Свирепый лев на плече у благообразного клерка или замысловатый узор на запястье у пенсионерки  теперь никого не удивляют. Обыденными давно стали якоря и парашюты у военных, именах любимых женщин и прочие элементы стандартного тату-набора. Но иногда стремление разукраситься превращается в манию.

Ольга Стрельцова расскажет о том, до чего это доводит, и ответит на вопрос - есть ли путь назад? (смотрите видео).

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