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Полиция продолжает задержания участников массовой драки под Пензой

13:17
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

В селе Чемодановка действует план "Вулкан"

В селе Чемодановка под Пензой задержаны еще 12 участников массовой драки. Полиция продолжает расследование инцидента, произошедшего три дня назад. В Чемодановке действует план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

На второй день после драки следователи задержали троих мужчин, двое из них арестованы. Все они признали своё участие в конфликте, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что 13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. Один человек погиб, пять пострадали. Конфликт разгорелся между коренными жителями и цыганами. По информации местных СМИ, один из цыган пытался изнасиловать местную девушку.

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