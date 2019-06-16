Российский самолёт-невидимка не оставил шансов американскому F-15

Су-57 оказался намного круче заокеанского истребителя

Считавшийся лучшим в мире американский истребитель F-15C Eagle уже не так хорош. На первое место поднялся современный российский самолет-невидимка Су-57. Высокие оценки ему дают в США, об этом говорится в статье The National Interest. Влиятельное издание утверждает, что F-15 срочно нужна модернизация, иначе он проиграет в бою современному Су-57.

Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превосходит многие мировые истребители и по манёвренности, и по вооружению.

Для того чтобы поразить российский самолёт, понадобится серьёзная работа над F-15, в частности, на него необходимо установить новое вооружение.