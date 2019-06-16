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В Екатеринбурге не будут строить храм на месте сквера

14:27
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Власть, церковь и жители выберут другое место

Екатеринбургская епархия приняла решение не строить храм на месте сквера после протестов, устроенных местными жителями в мае. Территория возле Театра драмы исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма, сообщил спикер городской думы Игорь Володин.

Мэр уральской столицы Александр Высокинский назвал решение епархии мудрым и мужественным. "Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер", - приводит РИА Новости слова Высокинского.

Напомним, что в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Власти пообещали провести опрос жителей об их отношении к возведению церкви. Мэрия собрала предложения по площадкам для строительства собора, всего их было 16. Теперь из списка исключён сквер у драматического театра.

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Протестующие в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
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