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Сына Кейт Миддлтон поймали на публике за неприличным занятием

18:46
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Малыша вовремя остановила мама

Как и все дети, маленький Луи любит пососать большой палец. Сына герцога и герцогини Кембриджских застукали за этим занятием на торжественном параде в честь дня рождения Елизаветы II.

В этот день малыш, как и другие члены британской королевской семьи, приветствовал подданных её величества с балкона Букингемского дворца. В какой-то момент мальчик засунул в рот большой палец правой руки и начал его активно сосать. Принц Уильям попытался пресечь занятие сына, но успехом это не увенчалось, после этого ситуацию в свои руки взяла Кейт Миддлтон и решила проблему, сообщает сайт Пятого канала.

Луи Артур Чарльз Кембриджский стал одним из главных героев недавнего праздника: он не скрывал своих эмоций, махал ручками и улыбался. Мальчик даже затмил своими шалостями впервые появившуюся на публике после родов супругу принца Гарри Меган Маркл.

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Кейт Миддлтон с сыном
Кейт Миддлтон с сыном
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