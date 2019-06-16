Сына Кейт Миддлтон поймали на публике за неприличным занятием

Малыша вовремя остановила мама

Как и все дети, маленький Луи любит пососать большой палец. Сына герцога и герцогини Кембриджских застукали за этим занятием на торжественном параде в честь дня рождения Елизаветы II.

В этот день малыш, как и другие члены британской королевской семьи, приветствовал подданных её величества с балкона Букингемского дворца. В какой-то момент мальчик засунул в рот большой палец правой руки и начал его активно сосать. Принц Уильям попытался пресечь занятие сына, но успехом это не увенчалось, после этого ситуацию в свои руки взяла Кейт Миддлтон и решила проблему, сообщает сайт Пятого канала.

Луи Артур Чарльз Кембриджский стал одним из главных героев недавнего праздника: он не скрывал своих эмоций, махал ручками и улыбался. Мальчик даже затмил своими шалостями впервые появившуюся на публике после родов супругу принца Гарри Меган Маркл.