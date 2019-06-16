Загитова отняла у Медведевой любимую песню для выступления в Японии

Фигуристка произвела настоящий фурор

Алина Загитова блестяще выступила в Японии под любимую песню Евгении Медведевой. 17-летняя фигуристка предстала на льду в черных леггинсах и короткой красной толстовке, зрители ледового шоу Fantasy on Ice были в восторге.

Премьера номера прошла под песню Bad Guy молодой американской певицы Билли Айлиш. Эту композицию любит ещё одна российская фигуристка Евгения Медведева, пишет "Комсомольская правда". Поклонницы Медведевой даже устроили мини-скандал в Instagram хореографа Даниила Глейхенгауза, когда узнали, что выбрал для выступления Загитовой песню в исполнении Айлиш. Фанатки пояснили, что это любимая песня их фаворитки и об этом Женя говорила в одном из интервью.

Фигуристка Алина Загитова побеждала на чемпионатах России, Европы и мира; выиграла финал Гран-при и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. К 16-ти годам она завоевала все высшие титулы в мировом фигурном катании. Загитова занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Евгения Медведева добилась аналогичных результатов в фигурном катании, она несколько раз обновляла мировые рекорды в короткой и произвольной программах.