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Продаётся дом, в котором Елизавета II и принц Филипп провели лучшие годы

19:11
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Особняк стоит около 7 миллионов долларов

На Мальте продаётся вилла, где провели свои лучшие годы британская королева Елизавета II с мужем Филиппом. Особняк в духе итальянского палаццо стал первым домом августейшей пары в то время, как Филипп служил в королевском флоте. Молодые супруги прожили здесь первые два года своей семейной жизни. Они же были лучшими годами. Так, по крайней мере, утверждает личный биограф Елизаветы Бен Пимлотт.

В доме шесть спален, гостиная, кухня, столовая, три ванные комнаты. Общая площадь жилой зоны замка – более 400 квадратных метров. В два раза больше по площади терраса с видом, пишет журнал People.

Вилла находится в плачевном состоянии и требует серьёзного ремонта. Видимо, поэтому и её цена не столь велика – 6,7 миллиона долларов.

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