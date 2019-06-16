Продаётся дом, в котором Елизавета II и принц Филипп провели лучшие годы

Особняк стоит около 7 миллионов долларов

На Мальте продаётся вилла, где провели свои лучшие годы британская королева Елизавета II с мужем Филиппом. Особняк в духе итальянского палаццо стал первым домом августейшей пары в то время, как Филипп служил в королевском флоте. Молодые супруги прожили здесь первые два года своей семейной жизни. Они же были лучшими годами. Так, по крайней мере, утверждает личный биограф Елизаветы Бен Пимлотт.

В доме шесть спален, гостиная, кухня, столовая, три ванные комнаты. Общая площадь жилой зоны замка – более 400 квадратных метров. В два раза больше по площади терраса с видом, пишет журнал People.

Вилла находится в плачевном состоянии и требует серьёзного ремонта. Видимо, поэтому и её цена не столь велика – 6,7 миллиона долларов.