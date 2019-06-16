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Скрывала из-за Веры: Исаева сделала признание о смерти Началовой

15:58
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Юлия умерла три месяца назад

Юлия Началова скончалась три месяца назад. Сердце певицы остановилось 16 марта. Однако о гибели звезды поклонники узнали не сразу. Смерть Юлии скрывали несколько часов.
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

Для чего нужно было давать ложные сообщения о Началовой, и почему сразу не сообщили о ее смерти, рассказала PR-менеджер Анна Исаева. "Я сдерживала натиск этой новости часов 5, чтобы дать улететь Верочке из Лондона домой в неведении", - написала агент на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

В момент ухода Юлии Анна не была рядом, она находилась в дороге, но о произошедшем узнала одной из первых. "Помню, как узнала о трагедии - я ехала за рулем по Подушкинскому шоссе, в машине сидела дочь, это было днем 16- го марта, задолго до того, как об этом узнали остальные. Яркой вспышкой Подушкинское, новость , сказанная мне тихим голосом няни Тани: "Аня, она умерла". Минута недопонимания. И вдруг мы кричим друг другу в трубку! Орем!" - вспомнила Исаева.

По словам менеджера, близкие все еще не осознали смерть Началовой. "У меня с Виктором Началовым сходятся мысли- нам все кажется, что Юля в отъезде. Для него она как будто на гастролях. Для меня - будто улетела в Америку, она обычно летала туда надолго. Не могу представить себе, что ее нет на самом деле", - рассказала она.

К посту Анна прикрепила снимок с Началовой. По словам агента, этот кадр особенный. "Она прижалась ко мне, как будто ищет поддержку. Я не люблю себя нигде на фотографиях, потому и не выставляю их, но это фото ( я вдруг поймала себя на мысли, что оно) даже висит у меня дома. Наверное, оно значит для меня что- то особенное", - пояснила она.

Исаева призналась, что недавно ей приснилась певица. "Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла. Спросила у сведующих в чем смысл сна- ты говорят ее поддерживаешь. Видимо это так, опять прозвучало слово "поддержка", прямо как на этой фотографии", - заключила Анна.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после нескольких дней комы. Ей было 38 лет. У артистки осталась дочь Вера от брака с Евгением Алдониным.

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