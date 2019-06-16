Принц Гарри впервые показал лицо сына Меган Маркл

Малыш похож на папу

В честь Дня отца принц Гарри показал подросшего сына Меган Маркл Арчи. Новое фото малыша опубликовали в официальном Instagram герцога и герцогини Сассекских.

"С Днем Отца! И желаю особого первого Дня Отца Герцогу Сассекскому", - гласит подпись к кадру.

На фото, которое сделано с эффектом сепия, крупным планом изображено лицо Арчи. Малыша держит папа принц Гарри. Хоть лицо самого герцога и не попало в кадр, его опознали по обручальному кольцу.

В последний раз Меган и Гарри публиковали фотографию Арчи в мае на День матери. Но тогда были показаны лишь ножки мальчика. Лицо же малыша счастливые родители продемонстрировали впервые.

Напомним, Арчи Маунтбэттен-Виндзор появился на свет 6 мая. Принц Гарри был в восторге от отцовства, в первом интервью после рождения мальчика, он назвал сына "удивительным". В свою очередь Меган Маркл так оберегает Арчи, что даже разогнала всех нянек.