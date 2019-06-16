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В Кремле ждут, когда Зеленский откажется от политики Порошенко

16:36
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Владимир Путин испытывает сдержанный оптимизм по отношению к новому лидеру Украины

Кремль не спешит идти навстречу недавно избранному президенту Украины. Российский лидер ждет от него изменений во внешней политике, заявил Дмитрий Песков.

"Владимиру Путину нужно понять подходы Владимира Зеленского к основным повесткам дня российско-украинских отношений, прежде чем встретиться с ним", - сказал пресс-секретарь президента в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию.

В целом подход позитивный и есть ожидания сдержанного оптимизма, добавил представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин, выступая в начале июня на экономическом форуме в Петербурге, выразил надежду на знакомство с новым президентом Украины и отметил его актёрские способности. Президент напомнил, что для управления государством необходимы иные качества, а именно - опыт, знания, мужество, умение видеть проблемы и находить инструменты для их решения.

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