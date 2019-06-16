Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

Абсолютно одинаковые машины стреляли друг в друга

Два советских танка Т-55 сошлись в бою в Ливии. Одним управляли танкисты Правительства национального согласия, во втором находился экипаж армии страны. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как одна машина поражает другую, начинается пожар.

Производство Т-55 началось в СССР в 1958, машина выпускалась до 1979 года и стала первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты. Модификации Т-55 широко экспортировались и до сих пор находятся на вооружении многих стран мира.