Аргентина и Уругвай погрузились во тьму из-за отключения электричества

Блэкаут затронул почти 50 миллионов человек

Жители Аргентины, Уругвая и некоторых областей Парагвая и Бразилии остались без света. Массовое отключение электричества затронуло около 50 миллионов человек в этих странах Латинской Америки.

В городах погасло освещение, не ходит транспорт на электротяге, отключены светофоры, не работают магазины и предприятия. Причина сбоя пока не называется. Ни одна из энергокомпаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии, передаёт "Интерфакс".

Ранее масштабные отключения электричества затронули Венесуэлу. Власти этой страны винили в случившимся США.