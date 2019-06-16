Аргентина и Уругвай погрузились во тьму из-за отключения электричества

Блэкаут затронул почти 50 миллионов человек
Жители Аргентины, Уругвая и некоторых областей Парагвая и Бразилии остались без света. Массовое отключение электричества затронуло около 50 миллионов человек в этих странах Латинской Америки.
В городах погасло освещение, не ходит транспорт на электротяге, отключены светофоры, не работают магазины и предприятия. Причина сбоя пока не называется. Ни одна из энергокомпаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии, передаёт "Интерфакс".
Ранее масштабные отключения электричества затронули Венесуэлу. Власти этой страны винили в случившимся США.