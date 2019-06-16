Москвичей предупредили о резкой смене погоды

На следующей неделе столицу накроет жара

Москву снова накроет африканская жара. На следующей неделе столбbк термометра может подняться до 32 градусов. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, существенных осадков не прогнозируется.

Начиная со вторника в столице температура будет расти: в среду ожидается 25-28 градусов тепла, а к выходным станет ещё жарче – до 32-х по Цельсию. Дождь вероятен только во вторник.

Высокие температуры, нехарактерные для середины июня, связаны с тем, что на среднем уровне тропосферы сформировался блокирующий антициклон. Он не даёт прохладным воздушным массам из Атлантики проникнуть в центр европейской территории России.