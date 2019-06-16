Коту Алибасова предложили высокооплачиваемую работу

Животное может заработать 150 тысяч долларов на рекламе

Вокруг кота Чучи начинает закручиваться история похлеще, чем отравление его хозяина Бари Алибасова. Животному поступили предложения о съёмках в рекламе за баснословный гонорар – 150 тысяч долларов. Как сообщил представитель Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин в интервью радио "Говорит Москва", Чуча за последние дни стал очень популярен.

Котом заинтересовались не только производители корма и аксессуаров для кошек, но также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Был даже заказ на рекламу средства от облысения для мужчин. Отдавать ли Чучу в рекламный бизнес решит его владелец, который пока находится в реанимации Института имени Склифосовского.

Напомним, что кот Чуча редкой породы канадский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова в тот момент, когда там проходила пресс-конференция представителей отравившегося продюсера. На следующий день неизвестные принесли кота и получили обещанные 800 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что это не Чуча, а похожий на него кот. Ещё через день настоящего Чучу нашли в московском центре кунг-фу.