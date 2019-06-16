ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коту Алибасова предложили высокооплачиваемую работу

19:12
  • воскресенье
  • 16 июня 2019

Животное может заработать 150 тысяч долларов на рекламе

Вокруг кота Чучи начинает закручиваться история похлеще, чем отравление его хозяина Бари Алибасова. Животному поступили предложения о съёмках в рекламе за баснословный гонорар – 150 тысяч долларов. Как сообщил представитель Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин в интервью радио "Говорит Москва", Чуча за последние дни стал очень популярен. 

Котом заинтересовались не только производители корма и аксессуаров для кошек, но также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Был даже заказ на рекламу средства от облысения для мужчин. Отдавать ли Чучу в рекламный бизнес решит его владелец, который пока находится в реанимации Института имени Склифосовского.

Напомним, что кот Чуча редкой породы канадский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова в тот момент, когда там проходила пресс-конференция представителей отравившегося продюсера. На следующий день неизвестные принесли кота и получили обещанные 800 тысяч рублей в качестве денежного вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что это не Чуча, а похожий на него кот. Ещё через день настоящего Чучу нашли в московском центре кунг-фу.

Главное сегодня
Кот продюсера Бари Алибасова
Кот продюсера Бари Алибасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.